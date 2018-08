Deel dit artikel:











Man aangehouden in Amsterdam na steekpartij in Groningen Foto: Politie

AMSTERDAM - (AT5) In verband met een steekpartij vrijdagavond in Groningen heeft de politie een 31-jarige man aangehouden in Amsterdam. Het is de derde verdachte die in verband met de steekpartij is aangehouden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond er rond vier uur ruzie bij een horecagelegenheid in de Steentilstraat in Groningen. Twee mannen raakten daar slaags met elkaar. Een van de mannen werd daarna gestoken door een derde dader. Dit is de man die in Amsterdam is aangehouden. De mannen die aanvankelijk op de vuist gingen met elkaar, werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. De in Amsterdam aangehouden verdachte zit vast.