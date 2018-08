Warmenhuizen wil Guinness Book of Records in met jolige recordpoging 'landroeien'

WARMENHUIZEN - Vanavond wordt in Warmenhuizen een recordpoging 'roeien op het vasteland' gedaan voor een plekje in het Guinness Book of World Records. Dat gebeurt tijdens de kermis op de Dorpsstraat, vertelt organisator Frank van Enter aan NH Nieuws.

Hoe ziet de recordpoging eruit?

"Iedereen uit het publiek gaat achter elkaar zitten in een soort treintje en dan gaan ze roeien. Daar is vaak iemand voor nodig die de boel opzweept en een muziekje dat erbij past. Er wordt vrij fanatiek geroeid."

Hoeveel mensen zijn er nodig om het record te verbreken?

"In principe staat er nog geen officieel record voor het droogroeien. Het officieuze record - niet vastgelegd in het Guinness Book of Records - is van een carnavalsvereniging in Etten-Leur. Die hadden iets van 2.000 mensen aan het roeien. Wij hadden vorig jaar de generale repetitie met om en nabij de 450 mensen. Dit jaar willen we serieus een poging doen om richting de 2.000 te komen en het Guinness Book of Records te halen."

Hoeveel mensen komen op de kermis? Als je ook de mensen uit omliggende dorpen uitnodigt, haal je het dan?

"Warmenhuizen is een dorp met 10.000 inwoners. De kermis hier trekt ook enorm veel mensen uit de omliggende dorpen. Het zou makkelijk moeten kunnen."

Hoe lang gaan jullie roeien?

"Vorig jaar hebben we het een kwartiertje, twintig minuten gedaan. Dat is best wel lang, ja. Maar we hebben we een bijbehorende act: Tina Turner die hier niet Rolling on the River maar Roeien in Warmenhuizen komt zingen. Het is één groot feest."

(Tekst loopt door onder de video)

Hoe laat moeten mensen zich melden?

"Om 19.30 uur bij d'Moriaan."