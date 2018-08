Veilig Verkeer Nederland wil op schoolroutes geen vrachtwagens meer

NOORD-HOLLAND - Om ernstige ongelukken met kinderen te voorkomen, moeten vrachtwagenchauffeurs de komende weken schoolroutes mijden, vindt Veilig Verkeer Nederland. De transportsector zelf wil een app ontwikkelen die chauffeurs omleidt als ze scholen naderen die net beginnen of uitgaan.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) doet de oproep in het AD op de eerste schooldag in het zuiden van het land. In de eerste weken van het schooljaar gebeuren tientallen ongevallen meer waarbij kinderen zijn betrokken. Met name brugklassers zijn vaker slachtoffer; zij worden in september meer dan 150 keer aangereden, twee keer zo vaak als in andere maanden van het jaar.

Hoe vaak vrachtwagens bij de ongevallen zijn betrokken, is onbekend. Maar het letsel is in die gevallen vanzelfsprekend ernstiger. Daarom wil VVN vrachtwagens zoveel mogelijk van de schoolroutes weren.