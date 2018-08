Geen play-offs voor honkballers DSS

HAARLEM - De verschillen waren klein dit seizoen, maar DSS stond zondag na de laatste competitiewedstrijd met lege handen. Ondanks een 2-0 winst tegen Silicon Storks zijn de Haarlemmers veroordeeld tot de degradatiepoule.

DSS had zaterdag bij het uitduel tegen Silicon Storks verloren, waarmee de club het initiatief uit handen gaf. Twins uit Oosterhout won ook en gaat wel naar de play-offs.

Geen vertrouwen

Buitenvelder Odion Gouverneur had er voor de wedstrijd eigenlijk al geen vertrouwen meer in een goede afloop. "Ik ging er wel vol in, omdat ik met een goed gevoel de degradatiepoule in wil gaan." Voor daadwerkelijk degraderen hoeft DSS met 39 behaalde punten niet bang te zijn.

Telefoon in de dug-out

Trainer Jerry Breek hoopte nog wel op een klein wondertje, maar zag in de dug-out op zijn telefoon dat Twins met 6-1 won. "Toch ben ik wel blij dat we vandaag hebben gewonnen. Stel dat Twins wel had verloren, dan hadden we het onszelf nooit vergeven als we ook punten hadden verspeeld."