Bril 3-jarige jongen weer boven water dankzij brandweerduiker: 'Hij is een beetje nat'

AMSTERDAM - (AT5) Nadat vader André 25 vruchteloze pogingen had gewaagd om de spiksplinternieuwe bril van zijn zoontje van de bodem van het IJ in Amsterdam te vissen, gingen vanmiddag ook brandweerduikers het water bij filmmuseum Eye in.

Vrijdag kreeg de 3-jarige zijn bril, maar nog geen vier uur later lag het montuurtje op de bodem van het IJ. Eerst besloot vader André zelf het IJ in te duiken, maar na 25 pogingen gaf hij op en besloot een oproepje te plaatsen op Facebook. "Ik vroeg op Amsterdam Durf Te Vragen of er nog een hobbyduiker was die toevallig gaat zwemmen."

Dat was niet het geval, maar het nieuws ging sneller dan verwacht en André kreeg hulp uit onverwachte hoek: de brandweer. 'Het leek ons als duikteam een leuk initiatief om dat vanuit onszelf te gaan doen voor deze meneer', verklaarde een van de brandweerlieden. Met succes, want niet veel later was de bril dankzij een brandweerduiker boven water. Het ventje wilde de bril niet gelijk op, zo maakt hij duidelijk: 'Hij is een beetje nat, die wil ik niet op.'

Uitzondering

Het is overigens niet de bedoeling dat het duikteam van de brandweer opgetrommeld wordt voor andere kleine voorwerpen zoals mobieltjes en sleutels. 'We zijn er natuurlijk voor het redden van mens en dier, dat in eerste instantie. Maar wij willen zo nu en dan wel een uitzondering maken, vandaar ook dat we dit doen.'