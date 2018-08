Deel dit artikel:











Astrid (53) uit Koog aan de Zaan vermist Foto: Prive foto

KOOG AAN DE ZAAN - De politie is in Koog aan de Zaan op zoek naar de 53-jarige Astrid Rousse. De vrouw is afgelopen donderdag om 22:00 uur voor het laatst gezien door haar zoon. Haar familie maakt zich ernstige zorgen.

De politie laat via hun website weten dat de vrouw 's nachts zonder spullen van huis is vertrokken. Waarschijnlijk heeft ze dit lopend gedaan. Astrid is 1.60 meter lang, heeft bruin haar en grijs/groene ogen. Wie informatie heeft over deze vermissing wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0800-6070