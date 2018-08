Automobilist laat verkeersregelaar aan lot over na aanrijding in Amsterdam

Deel dit artikel:











Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Een verkeersregelaar is vanmiddag in Amsterdam gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. De automobilist is na het ongeval doorgereden en wordt gezocht.

De aanrijding had plaats nabij de Raadhuisstraat. Een politiewoordvoerder laat weten dat de verkeersregelaar door de klap op de grond terechtkwam, en met arm- en rugletsel naar het ziekenhuis is gebracht. Op foto's is te zien dat de politie onderzoek doet bij een auto en dat voertuig uiteindelijk meeneemt. De politie vermoedt dat dat voertuig betrokken is geweest bij de aanrijding, maar heeft de bestuurder voor zo ver bekend nog niet aangehouden. De betrokken auto zou een stationwagen zijn met buitenlands kenteken, aldus de woordvoerder. Volgens getuigen heeft de door de politie weggesleepte auto een Duits kenteken.