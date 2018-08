Lange file en wildplassers op A9 voor festival in Spaarnwoude

VELSEN-ZUID - Op de A9 staat een lange file vanwege een festival in recreatiegebied Spaarnwoude. Het verkeer staat al vanaf Haarlem-Zuid vast voor de afslag IJmuiden.

Ook op de N202, de weg tussen Velsen-Zuid en Amsterdam, is het erg druk. Ook hier staat een file richting het parkeerterrein van het festival. De vertraging op de A9 was rond 16.00 uur zo'n 45 minuten.

Rijkswaterstaat meldt dat meerdere filerijders op de A9 uitstappen om te gaan plassen. Via een webcam kunnen medewerkers van de wegbeheerder met hen meekijken. "We snappen het best als je hoge nood hebt en in de file staat, maar niet iedereen hoeft het te zien en het is ook niet wenselijk", twittert Rijkswaterstaat. "Iets met een schaap en een dam."

Veel van de filerijders zijn onderweg naar het Latin Village Festival in Spaarnwoude. Gisteren was hier ook al een festival: Dutch Valley. Dit zorgde ook voor drukte op de wegen.