Kwik zakt aankomende week 'voor het eerst' onder 20 graden

NOORD-HOLLAND - Haal de ijzers maar weer uit het vet, de winterjas van zolder en blikken snert in huis. Na lange tijd van zeer zomers weer kunnen we vanaf aankomende week lagere temperaturen verwachten. Dat verwacht NH Nieuws-weerman Jan Visser.

Hiermee komt er een einde aan een recordreeks van liefst zestig warme dagen achter elkaar. Sinds 25 juni daalde de temperatuur volgens Visser overdag niet onder de 20 graden. Hierdoor hebben wij vanaf afgelopen vrijdag weer een nieuw warmterecord in onze zak.

De laatste keer dat het langer dan 54 dagen achter elkaar zo warm bleef was in 2003.

18 graden

De modellen voorspellen echter dat het record niet voorbij de 60 dagen gaat komen, want vrijdag zakt het kwik naar verwachting onder de 19 graden om in het weekend niet meer boven de 18 graden uit te komen.

Dat we tot en met donderdag nog geen dalende temperaturen hebben komt volgens weerman Visser door restanten van de tropische storm Ernesto, die eerder over de Noordzee en Groot Britannie trok. Deze veroorzaakte een vochtige klamme lucht in de nacht en bewolking.