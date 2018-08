Hackende autodieven slaan opnieuw toe: zeker tien auto's leeggehaald

HEERHUGOWAARD - In de nieuwbouwwijk Broekhorn in Heerhugowaard, nabij Broek op Langedijk, zijn bewoners de nacht van vrijdag op zaterdag slachtoffer geworden van meerdere auto-inbraken.

Met een grote rugzak op de rug controleert de dader de geparkeerde auto's in de wijk. Op bewakingsbeelden van een bewoner is te zien hoe de dief de handvatten vastpakt en zelfs in een auto stapt. Navigatiesysteem, geld, zonnebrillen: alle kostbare spullen die in de auto's lagen, zijn meegenomen.

"Alle inbraken zijn digitaal geweest", verklaart een bewoner. "Ze hacken op afstand de sleutel waardoor de auto's automatisch van slot springen." Door het signaal te versterken, kan ook op grotere afstand de auto geopend worden, mits de sleutel bereikbaar is. "Als je hem in een koekblik stopt of wikkelt in aluminiumfolie, dan kunnen ze hem niet hacken."

"Ze hebben niet alleen in mijn auto gezeten en de boel leeggehaald, mijn hele huis-automatisering is van slag", oppert een andere buurman. Het signaal heeft volgens hem ook het huissysteem in de war gebracht. "Ik kon niks meer mobiel bedienen, dus moest ik weer ouderwets met de lichtknop de verlichting aanzetten vanmorgen."

Vaker onrustig

In de nieuwbouwwijk Broekhorn is het de afgelopen jaren wel vaker onrustig, aldus meerdere buurtbewoners. "Eerst was het steeds raak in de jachthaven, vorig jaar werden er binnen een paar weken meerdere dure auto's gestolen en nu dit weer".

De politie roept op om iedereen die iets verdachts gezien heeft, zich te melden.

Het is niet voor het eerst dat dergelijke hackers toeslaan. Kijk hier naar een eerdere video van NH Nieuws over de werkwijze van de autohackers: