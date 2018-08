"Fred Friday mag uitkijken naar andere ploeg"

EMMEN - Spits Fred Friday van AZ mag uitkijken naar een andere club. Dat zei coach John van den Brom voorafgaand aan het duel met FC Emmen in Drenthe.

"Wij zijn heel tevreden over Myron (Boadu,red.) en denken dat hij beangrijk kan worden voor ons. En Bjørn (Johnsen,red) heeft nog aanpassing nodig in de manier van trainen en spelen. Die moeten we de tijd geven."

Fred Friday traint bij Jong AZ. "Ik heb geen drie spitsen nodig", zei Van den Brom. "Mats Seuntjens kan daar ook eventueel nog spelen. Friday heeft te horen gekregen dat hij uit mag kijken naar een andere club, maar dat is aan hem."