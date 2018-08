LIVE FC Emmen tegen AZ

EMMEN - Koploper AZ gaat vandaag op bezoek bij promovendus FC Emmen. Beide ploegen wonnen hun eerste wedstrijd. AZ walste met 5-0 over NAC heen en FC Emmen won met 2-1 uit bij ADO Den Haag. De wedstrijd van vanmiddag is live te volgen op onze site, apps èn via onze Facebookpagina. Heb je vragen? Stel ze straks tijdens de wedstrijd via Facebook aan verslaggevers Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman.

De wedstrijd in Emmen begint om 14.30 uur.

FC Emmen eindigde vorig seizoen als zevende in de eerste divisie en promoveerde via de play-offs naar de eredivisie. Het is de eerste club uit Drenthe die in de eredivisie speelt. Glenn Bijl gaat in Drenthe de geschiedenisboeken in. Hij maakte na 37 minuten het eerste doelpunt ooit voor de club op het hoogste niveau.

Het is de eerste thuiswedstrijd voor FC Emmen in het eigen stadion aan De Oude Meerdijk, waar 8.600 toeschouwers in kunnen.

Myron Boadu was vorige week bij AZ de jongste AZ'er die scoorde in de eredivisie. Hij was 17 jaar en 210 dagen.

Jong AZ won afgelopen seizoen nog met 2-0 in en van Emmen in de Jupiler League.