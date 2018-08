Oplichter uit Wieringerwerf krijgt 17 jaar cel in Verenigde Staten

WIERINGERWERF - De 66-jarige oplichter Pieter R. uit Wieringerwerf heeft in de Verenigde Staten een celstraf van zeventien jaar gekregen. Dat meldt De Telegraaf. R. zou jarenlang Amerikanen voor miljoenen dollars hebben opgelicht, door ze geld te laten investeren in een niet-bestaande projecten.

Tussen 1998 en 2010 wist Pieter R. mensen te overtuigen te investeren in een project wat niet bestond. Hij beloofde terugbetaling met een rente van 4,2 procent per dag. Achter de schermen stak R., in complot met zijn vrouw Heleen P., het geld in eigen zak.

Als de zaak aan het licht dreigde te kopen, opende R. een nieuwe zaak onder een andere naam en begon hij van voor af aan. De projecten hadden namen als 'X-Wire', 'Oxford Savings Club', en 'Dollar Dazzler', aldus het dagblad.

Flinke smak geld

Zowel R. als P. zaten allebei eerder een straf uit in Nederland, terwijl in Amerika hun zaak nog in behandeling was. P. werd in 2015 veroordeeld tot vijf jaar cel en zit deze uit in Nederland.

R. kreeg naast zijn flinke celstraf ook nog een flinke geldstraf. Hij moet 900.000 euro aan zijn slachtoffers betalen. Daarnaast moet R. nog 3,2 miljoen dollar aan verdwenen geld terugbetalen.