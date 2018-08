Deel dit artikel:











Overleden persoon gevonden in water Nieuw-Vennep Foto: HFV

NIEUW-VENNEP - In het water langs de Hoofdweg in Nieuw-Vennep is een overleden persoon gevonden. Het lichaam werd rond 09.40 uur aangetroffen.

Over de identiteit van de persoon is nog niets bekend. De politie doet onderzoek.