Egmond massaal in actie voor verwoest restaurant

EGMOND AAN ZEE - Na de verwoestende brand van donderdag leeft heel Egmond mee met restaurant De Klok. Via verschillende acties proberen bewoners van het dorp de eigenaren van het iconische restaurant een hart onder de riem te steken.

Zo staat midden op het Pompplein naast het afgebrande gebouw de 9-jarige Liv zelfgemaakt armbandjes te verkopen. "Ik heb zelf nog nooit bij het restaurant gegeten. Maar ik vind het heel erg wat er is gebeurd. Ik wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor hun."

Benefietconcert

In september willen bewoners Peter van Wijn en Dieter Broek een benefietconcert geven in sporthal De Watertoren. "We gaan een muziekavond organiseren, met alles wat een warm hart toe draagt aan Egmond. We willen het kleinschalig houden, voor en door Egmonders. We gaan er een mooie avond van maken", vertelt Dieter aan NHNieuws. Met het benefietconcert willen ze zoveel mogelijk geld inzamelen voor De Klok, maar ook voor het naastgelegen restaurant. Want zij zijn ook volgens Dieter slachtoffer geworden van de brand.

De mannen zijn nu nog druk bezig met het organiseren. Via Facebook hebben meerdere mensen al aangeboden te helpen. "Het voelt gewoon dat we dit moet doen voor het restaurant. We hebben samen onze krachten gebundeld. Het moet een positieve avond worden", aldus Peter.

Crowdfunding

Donderdag werd er al een crowdfundingsactie opgericht door Juna Breuer, de zus van de eigenaar van het restaurant. De teller staat inmiddels al op meer dan 17.000 euro. Als de tred zo doorgaat, is het aannemelijk dat dit weekend de eindstreep van 20.000 euro wordt opgehaald.