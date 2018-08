49ste Tour de Waard fietst vandaag door en rond Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - De 49ste editie van de Tour de Waard trekt vandaag door het centrum en de omgeving van Heerhugowaard. Vanaf 10.00 uur zullen in meerdere, kleinere competities honderden wielrenners voorbij fietsen. De laatste wedstrijd begint om 16.30 uur.

De Middenweg in Heerhugowaard is voor de verandering omgebouwd tot start- en finishpunt. Over een parcours dat 1560 meter lang is, zullen wielrenners wedstrijden tot honderd kilometer afleggen.

De allereerste keer dat de Tour in Heerhugowaard van start ging was in 1966. Sindsdien in het uitgegroeid tot een jaarlijks sportevenement, waar veel mensen op afkomen.