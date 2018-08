Japanse kannibaal vertelt in film over opeten van Heemsteedse (24)

HEEMSTEDE - De Japanner die in 1981 de 24-jarige Renée Hartevelt uit Heemstede vermoordde en gedeeltelijk opat, staat centraal in de documentaire Caniba die sinds deze week in Frankrijk wordt vertoond. Hierin vertelt Issei Sagawa (nu 69) wat hem ertoe heeft aangezet om bijna veertig jaar geleden zijn medestudente te vermoorden en stukken van haar op te eten.

Hij bekent in de documentaire nog steeds te zijn "geobsedeerd" door kannibalisme, aldus het AD. Waarom hij de Heemsteedse heeft vermoord en gedeeltelijk opgegeten, zegt hij echter niet. "De buitenwereld moet wel denken dat ik gek ben, omdat ik Renée opat. Ik weet dat ik gek ben. Ik denk echt gek", aldus Sagawa in de documentaire. De tekst gaat verder onder de video.



Sagawa leerde de Nederlandse Renée Hartevelt in 1981 kennen toen hij een postacademische opleiding in de Engelse literatuur aan de Sorbonne in Parijs volgde. Hij was verliefd op haar, maar zij was niet in hem geïnteresseerd en wees hem af. Hierop schoot hij haar van achteren dood. Vervolgens verkrachtte hij haar en sneed haar lichaam in stukken, bakte enkele lichaamsdelen en at die op. Hij was vooral gefixeerd op het koken en eten van de billen.

Rollende ledematen

De rest van haar lichaam stopte hij in twee koffers, nadat ze begonnen te rotten. Hij wilde ze dumpen in het Bois de Boulogne, maar een van de koffers schoot open. Haar ledematen rolden over straat. De Franse politie wist de Japanner al snel arresteren. Hij is wegens ontoerekeningsvatbaarheid nooit veroordeeld. Sagawa werd in 1985 uitgeleverd naar zijn vaderland, waar hij in een kliniek belandde. Een jaar later kwam hij vrij.

De makers van de documentaire hadden moeite om de film te draaien. "Het ene moment gingen we bijna over onze nek van walging, het andere waren we gefascineerd en wilden we alles begrijpen", zeiden ze tegen persbureau AFP. Of en wanneer de film ook in Nederland wordt vertoond, is nog niet bekend.