Labyad: "Ik hoop woensdag te spelen" Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

VENLO - Zakaria Labyad viel in de eerste helft van het duel tussen VVV en Ajax (0-1) in voor de geblesseerde David Neres. De linksbuiten hoopt nu dat hij woensdag ook mag meespelen in de thuiswedstrijd tegen Dinamo Kiev in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Lees ook: VAR speelt hoofdrol bij VVV-Ajax "Ik ben gekomen om te spelen en ik hou ervan om grote wedstrijden te spelen", zei Labyad na afloop. "Ik kreeg vandaag meteen een grote kans toen ik erin kwam uit een pass van Hakim (Ziyech, red.). Het scoren bleef uit, dat is een aandachtspunt, daar moeten we aan werken. We creëerden kansen genoeg."