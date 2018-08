Ten Hag: "We moeten meedogenlozer worden"

VENLO - Trainer Erik ten Hag was opgelucht over het late doelpunt van Ajax tegen VVV-Venlo (1-0). "Maar we moeten toch echt meedogenlozer worden", zei hij. "Voor het doel moet het veel scherper, dan hoeven we niet afhankelijk tezijn van de VAR."

Ajax won in Limburg omdat Kevin Blom in de 88e minuut een tip kreeg van zijn videoscheidsrechter. Na bestudering van de beelden oordeelde ook Blom dat Klaas-Jan Huntelaar een strafschop verdiende omdat hij een beuk in zijn rug kreeg van Roel Janssen. Dusan Tadic verzilverde de strafschop: 1-0.

Kansen benutten

"Het was een strafschop maar zonder die videoscheidsrechter hadden we geen penalty gekregen", zei Ten Hag. "Zo ver moeten we het helemaal niet laten komen. In de eerste helft kregen we al vier of vijf grote kansen. Dan moeten we scoren en maken we het ons veel eenvoudiger. Nu hebben we geluk. Het was een penalty maar het is wel zuur voor VVV."

Ajax profiteerde in de eerste helft ook al van de videoscheidsrechter. Het was Blom ook ontgaan dat Martin Samuelson even aan het shirt van Nicolas Tagliafico had getrokken voordat hij scoorde voor VVV. Blom besloot de treffer alsnog af te keuren.

Blessure Neres

Hoe het met de blessure van David Neres staat kon Ten Hag nog niet zeggen. De aanvaller liep al vroeg in de eerste helft een hamstringblessure op. "Maar het ziet er niet echt goed uit", zei Ten Hag wel.

"VAR leidt tot fair-play"

"De VAR leidt tot fair-play", vond Ten Hag. "Het viel nu onze kant uit. Aanvallende ploegen hebben baat bij de VAR."

Steijn heeft begrip voor VAR en Blom

Trainer Maurice Steijn van VVV had begrip voor arbiter Blom en de videoscheidsrechter. "Ik zag vanaf de bank al dat het een penalty was en Samuelson trekt inderdaad even aan het shirt van Tagliafico. Al was dat maar lichtjes."