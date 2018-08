Ravage na eenzijdig ongeluk in Amsterdamse wijk Geuzenveld

AMSTERDAM - (AT5) Een aanrijding op de Ruys de Beerenbrouckstraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld heeft vanavond voor veel schade gezorgd.

Rond 18.50 uur ramde een automobilist een lantaarnpaal, container en een geparkeerde scooter. Hij kwam daarna tot stilstand tegen een boom.

Volgens een bewoner van de straat was er een enorm harde knal te horen. "Ik dacht dat er werd geschoten en keek gelijk uit mijn raam."

Er werd een ambulance opgeroepen, maar of de automobilist bij het ongeluk gewond is geraakt is onduidelijk. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.