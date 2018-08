Automobilist rijdt water in naast A4 bij Rijsenhout

RIJSENHOUT - Een automobilist is vanmiddag het water ingereden naast de A4 bij Rijsenhout. Vlak voor het brugrestaurant in de richting van Schiphol ging het mis. De bestuurder kon op tijd uit de auto ontsnappen.

De man zou achter het stuur in slaap zijn gevallen. De politie heeft hem laten blazen en daaruit bleek dat hij tevens teveel had gedronken.

Hij is door het ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Een kwartier eerder was er ook al een ongeluk op de A4. Bij knooppunt De Hoek, richting Den Haag, was een auto over de kop geslagen. Een rijbaan was daar korte tijd afgesloten om de auto te kunnen bergen.