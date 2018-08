Vernielingen kunstwerk Hoorn komen vooral door winterstorm

HOORN - De vernielingen aan het kunstwerk Muur van Weerlicht op het Visserseiland in Hoorn zijn vooral veroorzaakt door de storm in januari. Dat zegt de gemeente in haar antwoord op raadvragen gesteld door De Realistische Partij.

"Meer dan de helft van het beeld werd in januari vernield doordat er een zware door de storm gevelde boom bovenop viel", aldus de gemeente. Daarnaast is een deel van de schade toe te wijzen aan vandalen, maar dat is volgens de gemeente verwaarloosbaar. "De eigenaar van het beeld en Stichting In Den Beginne (die het beeld in het voorjaar van 2016 heeft geplaatst, red.) hebben er daarom voor gekozen geen aangifte te doen van vandalisme of vernieling."

Het kunstwerk is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Rita van der Vegt. Ze heeft van de gemeente 2000 euro gekregen "als bijdrage in de kosten voor het herstellen van het kunstwerk". Wel is het beeld er met toevoeging van aluminiumelementen anders uit gaan zien. Ook is de naam veranderd van Muur van Weerlicht in Waterspiegel. De aanvullende kosten hiervoor zijn bijeengebracht door de stichting, de kunstenaar en sponsoren.