VAR speelt hoofdrol bij VVV - Ajax

VENLO - Ajax mag blij zijn met het invoeren van de VAR. De Amsterdammers zagen in Venlo dat in de eerste helft een doelpunt van VVV werd afgekeurd op aangeven van de VAR en vlak voor tijd kreeg Ajax een terechte strafschop, eveneens op aangeven van de VAR. Tadic benutte de penalty, zodat Ajax met een 1-0 overwinning terug kon naar Amsterdam. Op sociale media is de term 'thuis-VAR' al geboren door VVV-supporters.

Ajax trad aan tegen een VVV met veel nieuwe spelers, maar met nog steed dezelfde taktiek: alleen maar tegenhouden en dan hopen op een counter. Trainer Erik ten Hag stelde deze keer dezelfde elf spelers op als tegen Standard Luik. Toen hij vorige week tegen Heracles vier spelers wisselde kwamen de Amsterdammers niet verder dan tot 1-1.

Blessure Neres

Op de matige kunstgrasmat van De Koel kreeg Ajax in de achtste minuut de eerste kans. Uit een pass van Dusan Tadic schoot David Neres naast. Bij die actie raakte de Braziliaan geblesseerd aan zijn hamstring. Hij speelde nog even door maar moest in de 26e minuut toch worden gewisseld. Zakaria Labyad verving hem.

Ajax kreeg kansen, maar kwam niet tot doelpunten, vooral door het goede keeperswerk van Lars Unnerstall, die dit jaar op huurbases overkwam van PSV. Neres, Tagliafico, Masraoui, Huntelaar en Labyad strandden allemaal met goede kansen op de keeper.

Doelpunt afgekeurd met VAR

VVV leek de score te openen toen de bal met nog ruim vijf minuten te gaan in de eerste helft voor de voeten van Martin Samuelsen viel. Hij scoorde maar het doelpunt werd afgekeurd na raadplegen van de VAR wegens shirtjetrekken bij Tagliafico.

VVV kwam er een paar keer gevaarlijk uit, maar ook André Onana deed waarvoor hij wordt betaald.

Tweede helft

Beide ploegen begonnen slordig aan de tweede helft. Na een uur spelen voerde Ajax het tempo iets op, maar keeper Unnerstall stond iedere keer in de weg. Zo ook bij een schot van Tadic, een mooi gekruld afstandsschot van Ziyech en een schot van Masraoui.

Maar Ajax moest attent blijven op de counters van VVV, want de Limburgers kwamen er een paar keer snel uit. Echte doelkansen leverde dat niet op.

In de slotfase bleef Ajax het proberen door het centrum, waar ieder keer een VVV'er voorkwam dat er gescoord kon worden.

Strafschop Tadic

Klaas-Jan Huntelaar kreeg in de 85e minuut bij zo'n aanval door het centrum een beuk in zijn rug in het zestienmetergebied. Het spel ging verder, maar op aangeven van de VAR besloot Blom even later alsnog een strafschop te geven. Tadic benutte dat buitenkansje voor de 0-1.

Bijna maakte VVV nog gelijk toen Van Ooijen maar net naast schoot, maar Ajax sleepte in de hectische slotfase de winst eruit.

Opstelling VVV: Unnerstall; Kum (Dekker/89), Promes, Röseler, Janssen; Rutten, Post, Van Ooijen; Samuelsen, Seuntjens (Opoku/70), Grot (Borgman/75)

Opsteling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind (v.d.Beek/83), Tagliafico; Schöne (Eiting/72), F. de Jong, Ziyech; Tadic, Huntelaar en Neres (Labyad/26)