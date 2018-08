Deel dit artikel:











Ten Hag neemt geen risico tegen VVV Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

VENLO - Erik ten Hag neemt in de uitwedstrijd tegen VVV geen risico en start met dezelfde elf spelers als in de gewonnen wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Standard Luik (3-0). Hij geeft dus geen basisspelers rust, zoals hij deed in het duel met Heracles van vorige week (1-1).

Ten Hag liet vrijdag al doorschemeren dat hij niet veel ging veranderen. Voor Donny van de Beek betekent dat opnieuw slecht nieuws. Hij moet weer op de bank plaatsnemen. Ajax heeft na het duel met VVV een dag langer rust, waardoor Ten Hag het wel aandurft om dezelfde basis op te stellen. Woensdag speelt Ajax de thuiswedstrijd in de play-offs voor een plek in de Champions Legue tegen Dinamo Kiev. De vraag is of Ajax in De Koel dezelfde energie kan tonen als tegen Standard. De wedstrijd in Limburg begint om 18.30 uur. Opsteling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, F. de Jong, Ziyech; Tadic, Huntelaar en Neres