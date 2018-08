Nadine Visser derde op 100m horden in Birmingham

HOOGKARSPEL - Nadine Visser heeft bij de Diamond League-wedstrijden in Birmingham genoegen moeten nemen met de derde plaats op de 100 meter horden. De houdster van het Nederlands record (12,71 seconden) klokte 13,07. Visser moest het afleggen tegen de twee Duitse atletes die haar vorige week ook al voor waren gebleven bij het EK in Berlijn, waar Visser vierde werd.

Pamela Dutkiewicz, goed voor zilver op de EK achter Elvira Herman uit Wit-Rusland, zegevierde in Birmingham in 12,84. Cindy Roleder eindigde als tweede in 12,96. De Europees kampioene van Amsterdam 2016 had in Berlijn brons gepakt. Visser greep op de Europese titelstrijd net naast een medaille. De 23-jarige atlete uit Hoorn eindigde daar als vierde in 12,88.

Een valse start van de Belgische Eline Berings zorgde ervoor dat de hordeloopsters in Birmingham nogmaals in het startblok moesten plaatsnemen. Visser raakte de eerste horde en kon de twee Duitse vrouwen daarna niet meer achterhalen.