Haarlems festival Jazz and More 'droog en druk'

HAARLEM - De zevende editie van het Haarlemse muziekfestival Jazz and More beleeft vanavond zijn finale. Op verschillende pleinen in Haarlem worden bezoekers weer getrakteerd op jazz en andere populaire muziekstromingen. "Het zijn grote namen voor iedereen die het leuk vindt."

Charlotte Uithoven is geboren en getogen in de Noord-Hollandse stad. Als manusje van alles loopt zij deze festivaleditie over het terrein om verschillende dingen te regelen: eten voor vrijwilligers, vormgeving, contact met sponsoren, Charlotte is er voor in de wieg gelegd. "Het loopt heel soepel!", lacht zij.

De enige tegenslag die Charlotte en haar collega's hebben gehad was een korte internetstoring, vlak voor het festival donderdag aanving. "Dat maakte het nog wel spannend."

Que si, Que no

Volgens de festivalmedewerker is het voor het eerst sinds twee jaar 'volledig droog', al klopt ze die opmerking meteen af. Ze hebben nog een avond te gaan. "Met regen merk je meteen dat de Grote Markt halfleeg is." Maar tot nu toe is het volgens Charlotte 'echt superdruk'.

Jody Bernal stond gisteravond op de programmering. Een waar succes, aldus het manusje van alles. "Het is zo leuk om al die mensen opgeweept te zien, los te zien gaan." Al is Bernal niet per se een jazzartiest, op deze manier probeert het festival een breed publiek aan te spreken. En dat werkt. Naast Bernal waren ook Gers Pardoel en Nielson een ware hit deze editie.

Zonnedans

Charlotte doet nog een schietgebedje voor een mooie en droge avond. Want, als de weergoden het festival goed gezin zijn, is het volgens Charlotte 'een topjaar!'.