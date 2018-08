Trampolinespringer Demmers stopt vanwege angst

Demmers pakte in 2013, 2016 en 2017 de individuele Nederlandse titel en deed twee jaar geleden mee aan de EK. De springer uit Velserbroek wist zich niet te plaatsen voor de Europese titelstrijd van dit jaar in Bakoe.

"Op weg naar de EK-kwalificatie merkte ik dat de motivatie ontbrak. De kwalificatie liet mij koud en dat was een onwerkelijk gevoel", zegt Demmers. "Langzamerhand kreeg ik ook een verhoogd bewustzijn van de risico’s van de sport, waardoor het onbevangen gevoel van springen en vliegen er voor mij niet meer in zat. Beetje bij beetje veranderde het plezier in trampolinespringen in angst."

Demmers heeft daarom besloten te stoppen. Op het laatste NK pakte hij individueel nog zilver en met Roel Teillers goud bij het synchroonspringen.