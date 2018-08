Myron Boadu: "Trots dat zo'n groot voetballer dat zegt"

ALKMAAR - Alsof er niks was gebeurd, zo trainde Myron Boadu afgelopen week weer bij AZ. De zeventienjarige spits scoorde vorig weekend bij z'n basisdebuut tegen NAC. Daarmee is hij de jongste Alkmaarse doelpuntenmaker in de eredivisie ooit voor AZ. "Deed me gewoon heel veel."

Rustig en bescheiden, zo zou je Myron Boadu buiten het veld kunnen omschrijven. Misschien ook logisch gezien zijn zeventien lentes en het feit dat hij zich dagelijks begeeft in de grotemannenwereld. Toch staat hij daar z'n mannetje. Buiten het veld is hij geliefd bij zijn teamgenoten en op het veld laat hij zijn voeten spreken. Zo scoorde hij vorig weekend bij z'n basisdebuut tegen NAC. "Beetje geluk, maar een goal is een goal. Heel mooi."

Willem van Hanegem

"Een echte voetballer en een normaal persoon." Dat waren de mooie woorden van Willem van Hanegem in zijn wekelijkse column in het AD over het optreden van Boadu tegen NAC. De oud-topvoetballer was dus zeer te spreken over het grote Alkmaarse talent en hij schreef verder op dat hij hoopt het nog mee te maken dat Boadu doorbreekt en dat mede daardoor het voetbal weer de goede kant op gaat. Boadu zelf over het artikel: "Trots dat zo'n groot voetballer dat zegt."

"Heeft me veranderd"

"Honderden berichtjes heb ik gekregen via Whatsapp, Instagram en Snapchat. Veel mensen maakten grappen over het doelpunt, maar ik ben blij dat zoveel mensen hebben gekeken", vertelt Boadu een paar dagen na de wedstrijd. Het is het jonge talent gegund. Vorig seizoen stond hij namelijk een jaar langs de kant wegens een zware knieblessure. Een periode die hem ook heeft veranderd. "Ik weet nu dat je talent kan hebben, maar hard werken hoort er ook bij. Als je hard werkt dan kan je je talent ook beter ontwikkelen."

Zondag reizen Boadu en z'n teamgenoten af naar Drenthe voor de confrontatie tegen FC Emmen. Dit duel is negentig minuten live te volgen via een speciale stream van NH Sport op Facebook en via de site en app van NH Sport.

