Buurtbewoners grijpen inbreker in tuin dove buurman

HAARLEM - Perfect teamwork tussen buren in de Delistraat van Haarlem heeft er gisteravond voor gezorgd dat er een 34-jarige Poolse man, die probeerde in te breken, werd opgepakt door de politie.

Buurman Schmidt wilde net rond de klok van 00.00 uur gaan slapen, toen hij het geluid van boze stemmen aan de achterkant van het huis hoorden. "Een buurman riep: 'Bel de politie!'", vertelt Schmidt aan NH Nieuws.

Toen zag Schmidt een man over de schutting klimmen, uit de tuin van een dove buurman. Schmidt belde de politie. De insluiper, een 34-jarige Pool, probeerde weg te komen voordat de politie hem kon grijpen. Een buurtbewoner van verderop wist de Pool tegen te houden en hield hem in de houdgreep, tot de politie hem kwam oppikken.

Later wordt duidelijk dat de 34-jarige Pool met een gestolen ladder de schuur op was geklommen. Hij had gedronken en claimde 'dat hij zijn kat aan het zoeken was'.