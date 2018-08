Rondreizend theaterfestival De Parade opent poorten in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Reizend theaterfestival De Parade is weer neergestreken in Amsterdam. Tot en met zondag 2 september kunnen bezoekers in het Martin Luther Kingpark weer een breed scala aan theatervoorstellingen en muziekoptredens zien. "We hebben 65 nieuwe voorstellingen in Amsterdam", legt artistiek directeur Nicole van Vessum uit.

De eerste liefhebbers meldden zich gisteravond, toen de poorten van het theaterterrein dit jaar voor het eerst open gingen. "Ieder jaar zijn we er weer bij. Zo blijven de oudjes ook jong he", aldus een van de eerste bezoekers.

Rosé

Het festival staat erom bekend dat bij het kijken van een voorstelling ook een goed glas rosé hoort, maar volgens Van Vessum is dat écht niet meer zo. "Het wisselt, een paar jaar geleden was dat prosecco. Nu verkopen we heel veel cider. Als wij er zijn, verkoopt de Albert Heijn in de Rijnstraat een apart schap rosé. Omdat ze weten dat ze hier vlakbij zitten."

Spannend

Voor directeur Van Vessum is het ieder jaar weer spannend of het publiek het festival inhoudelijk nog wel leuk genoeg vindt. "En gelukkig vinden ze ons nog steeds leuk", aldus Van Vessum. "Ieder jaar proberen we het weer spannend te maken met de programmering die we doen."

Oostpool

De Arnhemse theatergroep Oostpool is dit jaar ook van de partij met hun voorstelling 'Allemaal Mensen'. Vrijdagavond kon het theatergezelschap rekenen op een uitverkochte zaal. "Het was best wel weer even spannend. Ik kom zelf uit Amsterdam, dus met eigen publiek is het altijd een beetje afwachten", aldus Jonas Smulders van Oostpool.

Het rondtrekkend theaterfestival is vanaf dit weekend te bezoeken in het Martin Luther Kingpark. Het evenement duurt tot en met 2 september.