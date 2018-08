Volendammer Kevin Visser: "Ik sta hier met een klote gevoel"

VOLENDAM - De aanvoerder van FC Volendam, Kevin Visser, stond tien minuten na de nederlaag tegen FC Den Bosch (1-2) gedoucht en wel voor de camera. Hij liet duidelijk merken dat hij niet tevreden was over de seizoensopening. "Afspraken zijn niet helemaal na gekomen."

De 'captain' van de Oranjehemden doelde daarmee op het tegendoelpunt vlak na rust. Volendam speelde in de eerste helft prima en stond door een mooie vrije trap van Joey Veerman verdiend op een 1-0 voorsprong. Na rust viel na twee minuten al de gelijkmaker, een kopbal uit een vrije trap. Daar stond dus volgens Visser niet iedereen goed gepositioneerd.

Lees ook: FC Volendam geeft voorsprong weg en verliest

"Kost je de kop"

"Ik vind dat we een redelijke eerste helft hebben gespeeld en op onverklaarbare reden zijn we na de rust heel slecht uit de kleedkamer gekomen." Is de conclusie van trainer Misha Salden na afloop. Een wedstrijd dus met twee gezichten. "Het is mij echt een raadsel. Het leek wel gemakzucht, dat mag nooit. Vandaag kost je het de kop."

"Niet goed in balbezit"

"Ik vond dat ik het in de tweede helft zelf ook niet goed deed in balbezit. Ik sta hier met een klote gevoel ook over mijn eigen spel", vertelt een kritische Visser voor de camera.

Lees ook: Telstar verliest in spannend duel van RKC

Klik de video's aan voor de volledige gesprekken met de trainer en aanvoerder van Volendam. Volgende week gaat Volendam op bezoek bij Sparta op het Kasteel. Dit duel is uiteraard weer live te volgen op NH Radio.