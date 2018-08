Woning onbewoonbaar na brand op eerste verdieping in Amsterdam

Deel dit artikel:











AMSTERDAM - In een woning aan het Mosveld in Amsterdam-Noord heeft vanavond een brand gewoed. De brand woedde in de keuken op de eerste verdieping, aldus de brandweer.

De brandweer werd gewaarschuwd nadat buurtbewoners vlammen en rook in de woning zagen. De bewoners bleken niet thuis te zijn. Een buurvrouw is door ambulancepersoneel nagekeken vanwege rookinhalatie. Door de roetschade kunnen de bewoners voorlopig niet terug naar hun woning.