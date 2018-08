Deel dit artikel:











Inzamelactie voor ernstig zieke 11-jarige Fithri: "Een rolstoelbus kan zo veel betekenen" Foto: Stefan Muller Foto: Stefan Muller

PURMEREND - De 11-jarige Fithri uit Purmerend is geboren met een extreem zeldzame genmutatie. Hierdoor is ze meervoudig gehandicapt, kan ze niet praten of lopen en is haar levensverwachting laag. Om het gezin een hart onder de riem te steken zijn vrienden Stefan en Aleida een inzamelactie begonnen. "Een rolstoelbus zal hun leven zo veel makkelijker maken."

De laatste jaren gaat de gezondheid van Fithri enorm achteruit. "Doordat haar spieren zwak zijn, heeft ze scoliose gekregen", vertelt vriend Stefan. "Dat zorgt ervoor dat haar linkerlong in de verdrukking komt, waardoor ze veel kans op longontstekingen heeft. Bovendien heeft ze ernstige maagproblemen, waardoor ze veel moet overgeven en snel uitgedroogd raakt." Vol gas

Met als gevolg dat Fithri en haar ouders Daniëlle en Indra al talloze keren in het ziekenhuis zijn geweest. "Maar het is bizar hoe positief ze blijven", aldus Stefan. "Ze gaan echt vol gas door en blijven altijd vrolijk. Dat vinden mijn vriendin en ik zó bijzonder, dat we besloten om actie te ondernemen." De vrienden kennen elkaar van hun gezamenlijke passie: kamperen. "De eerste keer dat we ze zagen, kwamen ze in een klein autootje de camping opgereden. Het voertuig zat propvol; ook Fithri's rolstoel zat erin. Daarom hebben we besloten om geld in te zamelen voor een rolstoelbus. Dat maakt het zoveel makkelijker om ziekenhuisbezoeken te doen, maar ook om als gezinnetje leuke dingen te ondernemen, zoals kamperen." Flink bedrag

Stefan hoopt dat er een flink bedrag bij elkaar gesprokkeld wordt. "Dat zou ze enorm goed doen". Naast een bus zijn er ook bepaalde aanpassingen in de woning noodzakelijk. Doneren kan via de speciale actiepagina.