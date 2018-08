Deel dit artikel:











Zoveelste ongeluk bij viaduct Aalsmeer: weer vrachtwagen vastgelopen Foto: Davey Baas Foto: Davey Baas

AALSMEER - Op de Hornweg in Aalsmeer is vanavond een vrachtwagen tegen een viaduct gebotst. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Het voertuig is flink beschadigd. Vermoedelijk was de vrachtwagen te hoog. Op die plek gaat het vaker mis. Eind juli reed een camper zich klem onder het viaduct. In november vorig jaar reed een vrachtwagen zich vast onder het viaduct.