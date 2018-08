Telstar verliest in spannend duel van RKC

VELSEN-ZUID - Telstar heeft niet kunnen winnen van RKC. Ondanks vele kansen van beide ploegen kon het de vroege voorsprong van RKC niet goedmaken: 1-0. "Wij hebben te weinig gekregen. Ik vraag mij af waarom de goal van Donny in de tweede helft werd afgekeurd. In de eerste minuut van de eerste helft en in de eerste minuut van de tweede helft hadden wij moeten scoren", aldus Mike Snoei.

De Velsenaren verloren deze zomer de belangrijkste kopstukken van vorig jaar. Melvin Platje, Andrija Novakovich, Jerdy Schouten en keeper Rody de Boer vertrokken. Toch was de sfeer in het Telstar-kamp op voorhand opperbest, mede door de komst van verschillende versterkingen.

1-0 voor RKC

Telstar vloog uit de startblokken. Van Heertum kopte in de eerste minuut rakelings langs het doel op aangeven van Van Korpershoek. Doelman Vaessen van RKC keerde de rebound van Van Iperen.

Daarna keerde het spelbeeld. RKC creërde verschillende kansen, via Bilate waren de Waalwijkers verschillende keren gevaarlijk. In de 25e minuut was het raak. Hansson kon vrij uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied. Via een been van Telstar had Van der Maaten het nakijken.

Tweede helft

Donny van Iperen dacht snel gelijk te maken in de tweede helft. Na een scrimmage voor het doel van RKC bolde het net weliswaar, maar de scheidsrechter vond dat Vaessen te veel werd gehinderd. De ploegen ontliepen elkaar niet veel in de tweede helft en dat zorgde voor een vermakelijk schouwspel. Van der Maaten was erg belangrijk met een mooie reflex op een schot van Maatsen.

Telstar leek in de 71e minuut gelijk te komen. Korpershoek kreeg de bal in zijn voeten na een verkeerde pass van doelman Vaessen. Zijn schot van 40 meter ging maar net naast. Het hielp niet en Telstar ging met een 1-0 verliespartij naar huis.

Opstelling RKC: Vaessen, Gaari, Lammers, Drost, Quasten, Mulder, Maatsen, Hansson (Baggerman/87), Bilate, Vermeulen (Rienstra/71), Tahiri (Seys/71)

Opstelling Telstar: Van Maaten, Cabral (Sno/63), Van Iperen, Van Heertum, Brito, Korpershoek, Lynen (Van Haaren/81), Seager, Najah (Scott/63), Van der Laan, Van Huizen