Jong Ajax verliest van Roda JC

AMSTERDAM - Jong Ajax is slecht begonnen aan de eerste divisie. In Kerkrade verloren de jonge Amsterdammers met 2-1 van Roda JC.

In de basiself van de Amsterdammers stonden slechts drie spelers die vorig seizoen de kampioenswedstrijd speelden: doelman Kotarski, De Wit en Johnsen.

Al vroeg kwam Jong Ajax in de problemen. Roda JC creërde meerdere kansen, waarvan de een grote in de achtste minuut. Van Velzen brak uit aan de rechterkant, maar de overtalsituatie werd verspeeld. In de twintigste minuut was het raak. Met een schuiver in de rechterhoek zorgde Mario Engels voor de 1-0.

Tweede helft

De Amsterdammers kwamen feller de kleedkamer uit. Twee vloeiende aanvallen van Jong Ajax leverden niets op. De druk bleef aan en dat werd beloond. Een mooie voorzet van Ajacied Lang werd gepromoveerd tot doelpunt door Jurgen Ekkelenkamp, die fraai binnenkopte.

Lang kon Jong Ajax echter niet genieten van die voorsprong. Mario Engels scoorde uit een bekeken counter van de thuisploeg. Het Parkstad Limburg Stadion deed de rest en schreeuwde Roda JC naar de overwinning.

Opstelling Roda JC: Muyters, Dijkhuizen, Werker, Jensen, Vansteenkiste, El Makrini, Milts, Paulissen (Remans/92, Van Velzen, Simalaka (Djim/72), Engels (Verburgh/87)

Opstelling Jong Ajax: Kotarski, Bakboord (Nunnely/76), Schuurs, Botman, Bakker, Ekkelenkamp, Bijleveld, De Wit (Ter Heide/63), Lang, Sierhuis (Danilo/76), Johnsen.