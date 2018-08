FC Volendam geeft voorsprong weg en verliest

VOLENDAM - FC Volendam heeft de eerste wedstrijd van de eerste divisie verloren van FC Den Bosch. In een vermakelijk duel werd een voorsprong weggegeven tegen FC Den Bosch: 1-2.

Volendam startte met Jordi van Stappershoef onder de lat. De keeper krijgt in ieder geval voorlopig de voorkeur boven Mitchel Michaelis. FC Den Bosch maakte afgelopen weken slagen op de transfermarkt. De zoon van Merab Jordania (Kakhi) zorgde voor een flinke kapitaalinjectie, wat leidde tot de komst van acht nieuwelingen. Vier daarvan stonden aan de aftrap tegen FC Volendam.

Beauty Veerman

Na een betrekkelijk rustig begin opende FC Volendam de score. Joey Veerman schoot uit een vrije trap prachtig in de rechter bovenhoek achter keeper Van der Steen. Niet veel later was Veerman belangrijk aan de andere kant, door de bal van de lijn weg te koppen bij een ingestudeerde hoekschop van FC Den Bosch.

De thuisploeg bleef hierna druk zetten. Kevin Visser was dichtbij de 2-0 via een steekpass van Paul Kok, maar Van der Steen voorkwam de treffer.

Tweede helft

FC Volendam kwam niet scherp uit de rust. Na een forse overtreding van Veerman, die er geel voor kreeg, kopte Bouyaghlafen de erop volgende vrije trap binnen. FC Den Bosch voelde aan dat er meer te halen was en zette hoog druk. Dat resulteerde laat in de wedstrijd tot een treffer van Sappinen. FC Volendam speelde de laatste tien minuten alles of niets, maar het mocht niet baten: 1-2.

Opstelling FC Volendam: Van Stappershoef, Schouten, Tol, Klinkenberg, Kok, Visser, Plat (Stroo/81), Veerman, Doodeman (Kaars/80), Ten Den, Antwi

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen, Romat, Kersten, Van der Winden, Blummel, Beltrame (Rodrigues/61), Verbeek, Velkov, Felida, Bouyaghlafen, Van der Sande (Sappinen/71)