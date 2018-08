Wouter uit Weesp op podium bij Britney Spears: "Ze gaf me een tik met haar zweep"

WEESP - Wouter van Maarseveen uit Weesp moet er nog van bijkomen: afgelopen woensdag stond hij op het podium bij zijn grote idool, wereldster Britney Spears. "Wauw, dat was echt helemaal geweldig."

De Weesper is al zeker twintig jaar groot fan van popzangers Britney Spears. Toen bekend werd dat zijn idool voor een optreden naar het Antwerpse Sportpaleis kwam, twijfelde hij dan ook geen moment. Wouter kocht meteen kaarten, inclusief peperdure meet and greet met de wereldster.

Dat bleek een meesterzet. "Het was hoe dan ook geweldig om haar te ontmoeten en even met haar te praten", vertelt hij aan WeesperNieuws. "Alleen daardoor was de avond al meer dan geslaagd. Na de meet and greet liepen we terug en werd ik door een van haar bodyguards op mijn schouder getikt. Hij vroeg of ik de show kende en of ik wist dat Britney wel eens een fan op het podium haalde. Hij vroeg of ik deze keer die fan wilde zijn. Daar hoefde ik natuurlijk niet over na te denken", glundert Wouter.

Halsband en zweep

Even later stond hij tussen honderden andere fans van de show te genieten en werd hij plots het podium opgetrokken. Wéér oog in oog met zijn idool, maar nu voor de ogen van duizenden mensen. "Het was echt geweldig. Ik kreeg een soort halsband om en moest ik over de vloer kruipen. Ze gaf me zelfs een tik met haar zweep!"

Na het concert, een paar openbaar gemaakte foto's en zelfs een tv-optreden wordt Wouter, kapper van beroep, volop aangesproken op zijn spontane optreden. "Er bleken zelfs klanten in de zaal te staan die me herkenden. Heel erg leuk."