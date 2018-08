Bewoners Kortenhoefsedijk willen snel maatregelen tegen sluipverkeer

KORTENHOEF - Meer dan 4.000 auto's rijden dagelijks over de Kortenhoefsedijk. Wat ooit een smal pad was voor de bewoners van Oud-Kortenhoef, is nu een belangrijke doorgangsroute van en naar de N201.

"Woon-werkverkeer, sluipverkeer, vrachtverkeer. Alles en iedereen gaat tegenwoordig over deze weg", vertelt bewoonster Andrea Holst aan NH Nieuws, terwijl de auto’s met een flinke vaart het dorp in racen. "Het is echt niet alleen lokaal verkeer hier. Het zijn mensen uit Hilversum, Bussum en Naarden en andere plaatsen, die de weg gebruiken."

En dan zijn er nog de groepen fietsers. Vaak gaat het om kinderen die op weg zijn naar school. Barbara Pollemans moet er niet aan denken dat haar kinderen zelfstandig op de dijk fietsen. "Mijn oudste zoon is een keer in de sloot beland, omdat hij helemaal naar de zijkant van de weg gedwongen werd door de auto’s. De auto’s razen vaak rakelings langs de kinderen om ze snel in te halen. Ik vind het echt levensgevaarlijk hier."

Fietssuggestiestrook

De weg is smal. Op sommige punten niet breder dan 4,6 meter. Er is wel een paarse fietssuggestiestrook, maar die is op sommige plekken niet breder dan 40 centimeter. De dijkweg grenst aan één kant aan een sloot en aan de andere kant aan huizen. Een stoep is er bijna niet. Ruimte om de weg te verbreden is er evenmin.

Daarbij telt de weg wel meer dan 90 in- en uitritten. Velen hebben slecht zicht op het doorgaand verkeer en de chauffeurs moeten vaak ingewikkelde toeren uithalen om op de smalle weg te komen. Ook staan er vaak auto’s fout geparkeerd die al het zicht ontnemen, want parkeerplekken zijn er bijna niet.

Herinrichtingsplan gemeente

Volgens de bewoners moet er snel wat gebeuren. De gemeente laat NH Nieuws weten dat er wordt gewerkt aan een herinrichtingsplan van de weg en dat de bewoners suggesties kunnen doen. Echt concreet zijn de plannen nog niet. "Wij begrijpen niet hoe deze weg veilig gemaakt kan worden. Hoe ze dat willen doen", vertelt Andrea Holst.

Volgens Menno van den Brand is er wel een oplossing. "De dijk moet zo ingericht worden dat het onaantrekkelijk wordt voor sluipverkeer en echt zwaar vrachtverkeer. Dat moeten ze op een of andere manier ontmoedigen." Hoe de gemeente dat wil gaan doen, zal de toekomst leren.