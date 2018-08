Deel dit artikel:











Chauffeur miljoenentransport ontvoerd en beroofd op Schiphol Foto: Shutterstock

SCHIPHOL - Een 42-jarige vrachtwagenchauffeur is afgelopen dinsdag op Schiphol beroofd van zijn lading ter waarde van vijf miljoen euro. Ook zijn vrachtwagen werd meegenomen. Daarna werd de chauffeur nog mishandeld, vastgebonden en in een kofferbak gestopt om pas later weer te worden vrijgelaten.

De Koninklijke Marechaussee schrijft dat de dader toesloeg nadat de chauffeur vanuit een loods aan de Pelikaanweg een grote hoeveelheid elektronica in de vrachtwagen had geladen. De dader kwam op hem af, en sommeerde hem onder bedreiging van een wapen de vrachtwagencombinatie de Pelikaanweg in te rijden. Daar moest de chauffeur stoppen, waarna hij werd mishandeld en gekneveld, om vervolgens in een kofferbak te worden gestopt. Vrijgelaten

Hoelang hij in de kofferbak heeft gezeten, is niet bekend. Later werd hij in de buurt van Schiphol weer vrijgelaten, maar de vrachtwagen en de kostbare lading waren verdwenen. De chauffeur heeft aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee, die de zaak onderzoekt.