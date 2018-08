Volendam en Telstar live in NH Sport

VOLENDAM - Vanavond begint de eerste divisie, dus NH Sport op vrijdag is terug! We trappen af met FC Volendam - FC Den Bosch en RKC Waalwijk - Telstar.

Hans de Koning co-commentator

Vanuit het KRAS Stadion is Erik-Jan Brinkman de verslaggever. Hij krijgt daarbij hulp van co-commentator Hans de Koning. De voormalig trainer van FC Volendam heeft gewerkt met een aantal spelers die nu nog actief zijn aan De Dijk. Vorig seizoen won Volendam thuis van Den Bosch met 1-0. In Noord-Brabant ging de ploeg van Misha Salden onderuit (3-1).

Angstgegner Telstar?

In Waalwijk geeft Thomas Brood commentaar. Kan Telstar de knappe zesde plaats van vorig seizoen een goed vervolg geven? Tegen RKC heeft de ploeg van Mike Snoei in ieder wat goed te maken, want in november vorig jaar verloren de Velsenaren met 4-1 in het Mandemakers Stadion. De thuiswedstrijd eindigde in 0-0.

Beloftenelftallen

Kampioen Jong Ajax begint vanavond met een pittige uitwedstrijd tegen Roda JC. Jong AZ komt maandag pas in actie tegen Almere City.

De radio-uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur.