Voormalig Sterkste Man van Nederland gaat papieren telefoongids missen

EGMOND AAN ZEE - Na bijna 140 jaar trouwe dienst is vandaag de laatste telefoongids uitgegeven. Voor velen al lang geen gemis meer door het internet. Maar een nostalgisch gevoel levert het wel op, vooral bij de eerste officiële Sterkste Man van Nederland, Gerard du Prie. "Het doorscheuren van telefoongidsen heeft me veel geld opgeleverd, maar het is goed dat het nu klaar is ermee."

De 81-jarige praat nog steeds vol trots over zijn periode dat hij werd uitgeroepen als 'Sterkste man van Nederland'. Foto's en krantenartikelen uit die tijd hangen als een soort behang door zijn huis. "Als je goed kijkt was ik goed in veel dingen: worstelen, judoen en schaatsen was ik ook goed in", vertelt hij. "Ik werd op een gegeven moment gevraagd om mee te doen aan de wedstrijd voor 'Sterkste man' en op dat moment werd ik pas beroemd."

Het telefoonboek doorscheuren was een vaste opdracht voor de wedstrijd. "Ik kon het op het begin nog helemaal niet. Het gaat om de grijpkracht die je nodig hebt in je handen, hierop heb ik kunnen trainen. Later kon ik zeker wel dertig boeken verscheuren in een minuut."

Opzoeken

Dat de gids verdwijnt is voor de oudere een gemis, aldus Du Prie: "Wanneer je een mobiel of een laptop niet goed begrijpt dan is het lastig, maar ik ga het niet missen. Dan vraag ik wel gewoon aan iemand of ze het voor me opzoeken."

De telefoongids die als eerst uitgegeven werd in 1881, valt vanaf nu niet meer op de deurmat. De website blijft natuurlijk wel bestaan.