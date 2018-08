Deel dit artikel:











Ajax-vrouwen tegen Sparta Praag in CL Foto: ANP / Koen van Weel

AMSTERDAM - NYON - De eerste tegenstander van de voetbalsters van Ajax in de Women's Champions League is bekend. In Nyon kwam Sparta Praag uit de koker.

De loting is op papier gunstig. Van de ploegen die Ajax kon loten, staat Sparta Praag als laagste op de UEFA-ranking. Eerder overleefden de Ajax-vrouwen het kwalificatietoernooi in Belfast. Lees ook: Ajax-vrouwen naar hoofdtoernooi Women's Champions League Anders dan bij de mannen wordt bij de vrouwen direct met knock-outwedstrijden gespeeld. Op 12 of 13 september speelt Ajax in Amsterdam tegen Sparta Praag. Op 26 of 27 september volgt de return in Praag.