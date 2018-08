Julius van den Berg tweede in Lanaken

PURMEREND - Purmerender Julius van den Berg is tweede geworden bij de vijfde etappe van de BinckBank Tour in Lanaken. Hij kwam net tekort tegen de Deen Magnus Cort Nielsen (Astana).

In zijn debuut op het hoogste niveau maakt de renner van EF-Drapac een goede indruk. Na zeven kilometer kon Van den Berg wegrijden met Nielsen en Jonas Rickaert. Alexis Gougeard sloot zich later bij hen aan. Rickaert was erg ongelukkig. De Belg reed een paar kilometer voor de finish lek.

Eerder deze week sprak NH Sport met Julius van den Berg.

De WorldTour-koers door Nederland en België duurt nog tot en met zondag. Tijdens de laatste twee etappes moeten veel heuveltjes worden beklommen.