Geschokte reacties na brand restaurant Egmond: "Het is een zwart gat"

EGMOND AAN ZEE - Omwonenden en collega-restauranthouders zijn erg geschrokken van de brand die restaurant De Klok in Egmond aan Zee verwoestte. "Het is een zwart gat op het plein. Slechter kan je het eigenlijk niet treffen", zegt Pieter Bas Antoons, de eigenaar van een ander restaurant op het Pompplein.

Hij vertelt dat de eigenaresse van De Klok gisteren de zaak in kwam rennen. Ze riep in paniek dat er brand was, vertelt hij. "Wat we zagen, was bizar. Binnen een kwartier stond alles in lichterlaaie."

Zelf heeft Antoons ooit ook bij De Klok gewerkt. "Als ik het nu zo zeg, schiet ik er best wel vol van. Het is echt iets wat in het dorp hoort." Volgens hem leven de mensen in de buurt erg mee. "We hopen dat die jonge ondernemers die er in zitten, dat zijn schitterende mensen, toch straks weer kunnen beginnen."

"Het is net een spookhuis. Het is compleet anders met hoe het gisteren op dit tijdstip was", zegt Juna Breuer, de zus van Jules, van wie het restaurant is. "Er zal vast een deel vergoed worden, maar ze zullen er nooit schadeloos uit komen."

Om te helpen, heeft ze daarom een crowdfundingsactie opgezet. "Daar wordt heel goed op gereageerd." Om 17.00 uur was er al ruim 9.000 euro opgehaald. Het doel is om 10.000 op te halen.