Trampolinepark in Hilversumse Clemenskerk vanaf 10 september open

HILVERSUM - Na veel hobbels, uitstel en gedoe is de opening van het Trampolinepark in de Hilversumse Clemenskerk eindelijk in zicht. Vanaf 10 september is het publiek welkom en kan er naar hartenlust gesprongen worden op de trampolines van Flight Deck 53.

Er moet nog wel het een en ander gebeuren, maar onderneemster Saskia de Wit ziet de opening vol vertrouwen tegemoet. De vergunningen zijn rond. Alleen nog een brandmeldinstallatie plaatsen en dan kan er gesprongen worden. Vanaf eind deze maand is de website in de lucht en kunnen de belangstellenden reserveren.



In de week van 3 september komen enkele buurtkinderen 'proefspringen' om de trampolines te testen. Op 7 september mag de buurt kennismaken met het trampolinepark en twee dagen later is het park open voor familie en vrienden. Vanaf 10 september is het park geopend voor alle bezoekers.

Daarnaast is de Springkerk op 8 september voor iedereen te bewonderen in het kader van Open Monumenten Dag. Voor Saskia de Wit is het een mooie gelegenheid om te laten zien dat een trampolinepark prima in een kerk past. "Met de inrichting van het gebouw is altijd rekening gehouden met de zichtbaarheid van het monument", vertelt ze trots aan NH Nieuws.

Bezwaarmakers

Is er dan helemaal geen vuiltje meer aan de lucht? Enkele buurtbewoners hebben nog een hoger beroep aangespannen tegen de gemeente, omdat ze bezwaar hebben tegen de manier waarop de vergunningen aan het trampolinepark zijn verleend.

Op 21 september wordt deze zaak behandeld. Saskia is vol vertrouwen dat de zaak goed zal eindigen. "Volgens onze juristen hebben we niets te vrezen. Niets kan ons nu nog tegenhouden", vertelt Saskia zelfverzekerd.

Het overgrote merendeel van de buurtbewoners is volgens Saskia juist blij met het feit dat de kerk, na 22 jaar leegstand, eindelijk weer een functie heeft gekregen.

"De bezwaarmakers moeten beseffen dat als je zo'n gebouw weer leven inblaast er altijd sprake zal zijn van aanloop en verkeer. Of het nu gaat om klassieke muziek of om een trampolinepark. Een gebouw als dit staat er om door mensen gebruikt te worden."

Positief

“Veel buurtbewoners staan juist heel positief tegen een trampolinepark”, weet Saskia. "In deze tijd is het heel belangrijk dat de jongeren, die te oud zijn voor ballenbak en te jong voor de kroeg ergens naar toe kunnen en bewegen in plaats van allen op hun mobiel zitten."