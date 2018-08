FC Volendam bindt oude bekende Boy Deul

VOLENDAM - Boy Deul (30) heeft voor één jaar getekend bij FC Volendam. De aanvallende middenvelder vertrok in 2009 uit Volendam en speelde daarna voor zes verschillende clubs.

De Amsterdammer met Curaçaose roots speelde als jongeling het volledige seizoen 2007/2008, waarin FC Volendam promoveerde. Na zijn vertrek kwam hij uit voor Willem ll, het tweede elftal van Bayern München, Veendam, FC Emmen, Stal Kamjanske (Oekraïne) en Paphos FC (Cyprus). Het afgelopen seizoen speelde hij 32 wedstrijden.

Deul kan vanavond nog niet spelen tegen FC Den Bosch; hij is nog niet speelgerechtigd. Als de samenwerking bevalt kan die worden doorgezet. In het contract is een optie voor nog een seizoen toegevoegd.