Magneetvisser hengelt granaat op uit Zaan: kade gedeeltelijk afgezet

WORMERVEER - Een magneetvisser heeft vanmiddag in Wormerveer een granaat uit de Zaan gehengeld. De politie heeft daarom enkele straten afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De granaat werd opgevist bij het Noordeinde, waar een deel van de kade ter hoogte van de Zaanstroom is afgezet. De EOD is onderweg om het explosief op te ruimen. Hoelang dat nog gaat duren, is niet bekend.

Volgens een woordvoerder heeft de vondst van deze granaat niets te maken met de reeks incidenten in Amsterdam, waarbij herhaaldelijk explosieven zijn achtergelaten en panden zijn beschoten.