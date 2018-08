Na 52 jaar grondige renovatie voor zwembad Van Hellemond Sport

HILVERSUM - Na een ingrijpende renovatie is het zwembad van Van Hellemond Sport maandag weer open. Na 52 jaar was het bad toe aan een grondige verbouwing.

Eigenlijk heeft het familiebedrijf vorig jaar het zwembad al laten vernieuwen, maar dat is toen niet helemaal goed gegaan. Al snel liet de coating in het zwembad los. De lessen konden wel gewoon doorgaan, maar het bedrijf heeft toen besloten om het dit jaar grondiger aan te pakken. Niet alleen het zwembad is vernieuwd, maar ook de plafonds, verlichting, leidingen, filters en alle tegels.

Vandaag ging voor het eerst sinds de verbouwing het water weer in het bad. Het zwemwater is na een test goedgekeurd en maandag beginnen de zwemlessen weer.