Zoveel Noord-Hollandse senioren hebben de hittegolven niet overleefd

NOORD-HOLLAND - Met gemiddeld 2.714 sterfgevallen per week zijn er tijdens de recente hittegolven honderd Nederlanders per week meer overleden dan tijdens een gemiddelde zomerweek. Zoals gebruikelijk zijn de meeste overledenen tachtigplussers, al is die groep in Noord-Holland wel sterker uitgedund dan in veel andere provincies.

Tijdens de warmste weken (week 29 t/m week 31) zijn er per tienduizend Noord-Hollandse tachtigplussers zestig overleden. Alleen in Flevoland (60,1 per 10.000), Friesland (61,1 per 10.000) en Groningen (66,1 per 10.000) gingen procentueel meer tachtigplussers dood.

Met 60,1 doden per 10.000 bejaarden scoort Noord-Holland gemiddeld. In Groningen gingen procentueel flink meer bejaarden dood, maar in Noord-Brabant (54,1 per 10.000) veel minder.

65 tot 80 jaar

Als we kijken naar de sterfgevallen onder Nederlanders tussen 65 en 80 jaar, blijken de hittegolven in Drenthe relatief de meeste slachtoffers te hebben gemaakt. Per 10.000 Drenthen tussen de 65 en 80 jaar gingen er 12,8 dood in de weken 29 tot en met 31.

Ook in deze categorie scoort Noord-Holland gemiddeld, want met 10 overledenen per 10.000 inwoners gingen er relatief minder mensen dood dan in Drenthe, maar wel fors meer dan in Utrecht (9,1 per 10.000).

704 80-plussers

Door het relatief grote aantal inwoners, staat Noord-Holland in absolute aantallen sterfgevallen na Zuid-Holland op de tweede plaats. In de drie hittegolf-weken gingen er in totaal 704 Noord-Hollandse tachtigplussers dood, terwijl in de categorie 65 tot 80 380 Noord-Hollanders de pijp aan Maarten gaven.

Hoewel er dus meer mensen zijn overleden dan tijdens een gemiddelde zomerweek, valt het aantal sterfgevallen tijdens de recentste hittgolven mee. Leidden de hoge temperaturen van de afgelopen tijd tot honderd doden per week meer dan gebruikelijk, tijdens de hittegolf van 2006 vielen er per week 400 extra mensenlevens te betreuren.

Vorstperiode

Dat het nu relatief meevalt, komt volgens het CBS doordat aan het begin van het jaar al veel mensen, vooral ouderen, voortijdig zijn overleden tijdens de lange vorstperiode en de lang aanhoudende griepepidemie.

Het aantal sterfgevallen onder 80-plussers lag in de eerste zeven weken van het jaar ruim een kwart (26 procent) hoger dan in een gemiddelde week in 2017. Ook onder 65- tot 80-jarigen lag het aantal sterfgevallen hoger (12 procent).

Bekijk hieronder per leeftijdscategorie hoeveel doden er tijdens de drie hittegolfweken in Noord-Holland zijn gevallen.